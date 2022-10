Perte de contrôle à Beuzet: un blessé

Ce mercredi aux alentours de 15h, une voiture de marque Renault circulant sur la nationale 4 en direction de Namur a dévié de sa trajectoire à hauteur de Beuzet. Elle a heurté deux véhicules en stationnement, une Audi A3 et une Ford Fiesta. La Renault Arkana a terminé sa course sur le toit. Son conducteur, blessé, a été secouru par les pompiers de la zone NAGE, intervenus sous les ordres du capitaine Olivier Gonze. L’automobiliste a ensuite été conduit à l’hôpital en ambulance. Les dépanneurs Cassart et Fabrice ont enlevé les véhicules endommagés et la police de la route a dressé le constat.