Vol d’une Jeep Willys à Doische

Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2019, un habitant de Doische a eu la mauvaise et désagréable surprise d’être victime d’un vol. Sa Jeep Willys, considérée comme un des emblèmes de la Seconde Guerre mondiale, a disparu de la grange dans laquelle il la conservait.

Les soupçons se sont tournés vers un de ses voisins qu’il a déjà fréquenté dans le cadre de la chasse. “Il a été garde-chasse durant deux ans et est même monté avec moi dedans”, explique la victime qui lui avait déjà fait part de son intention de vendre ce véhicule.

Hasard ou non, c’est après lui avoir indiqué cela et après avoir discuté du prix du véhicule que le vol a été commis.

Le voisin et deux autres personnes sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Dinant pour ce vol qu’aucun des trois ne reconnaît. Le premier cité accuse les deux autres. Selon son avocat, il aurait été présent mais il n’a pas participé au vol. Sa version est confirmée par sa compagne. Les deux mis en cause, eux, évoquent des propos peu fiables dans le chef de leur co-prévenu en raison des nombreux médicaments qu’il prend pour soigner sa toxicomanie et parlent même d’un complot concernant les propos de sa compagne.

On sait par contre que le véhicule, qui valait entre 25.000 et 30.000€, a été temporairement stocké dans le jardin du tonton d’une des prévenus et vendu pour 15.000€. Mais le receleur n’a pu être identifié. Des peines entre 15 et 20 mois de prison sont requises. Jugement le 8 décembre.