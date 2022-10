Assises de Namur : la défense de Laurent Badot demande aux jurés de ne pas prononcer une peine de plus de 28 ans de prison

Me Brocca, avocat de Laurent Badot a demandé aux jurés de la cour d’assises de Namur de ne pas prononcer une peine de plus de 28 ans de prison à l’encontre de son client, reconnu coupable du meurtre de sa mère et de torture sur celle-ci jeudi soir.

Plus tôt dans la journée, l’avocat général Kerkhofs a requis la réclusion à perpétuité à l’encontre de Laurent Badot. Elle a invité les jurés à ne pas prononcer une peine de moins de 30 ans de prison à son encontre. Une mise à disposition du tribunal d’application des peines de 10 ans était également sollicitée.

Me Brocca a entamé sa plaidoirie de la sorte : "Le débat du coeur, le débat sur la peine, est l’enjeu de ce procès pour Laurent Badot. Il est peu sûr de lui. Il m’a demandé si je n’étais pas dégoûté de le défendre, il était honteux de la situation, renfermé et semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Il a pu un peu s’ouvrir à nous. Après 28 mois de procédure, vous allez devoir prononcer une peine juste. L’échelle de peine se situe entre 3 ans avec sursis jusqu’à la perpétuité. Nous serons raisonnables. La perpétuité sous-entendrait qu’il n’existe aucune circonstance atténuante et qu’il est irrécupérable pour la société, ce que je ne pense pas. Nous demandons une peine juste et humaine à hauteur des faits qu’il a commis."

Six circonstances atténuantes sont évoquées par le conseil de Laurent Badot. "La première est l’enfance brisée de notre client par les luttes entre ses parents. Il n’a jamais trouvé sa place et ce, avant sa naissance. Son père ne l’a rencontré pour la première fois que 10 jours après sa naissance et ne l’a reconnu que des années plus tard. Il a ensuite été ballotté entre ses parents. Sa mère aimait son fils à sa façon, sans doute pas la meilleure, elle a commis des erreurs : le choyer de trop, le couvrir envers et contre tout. Il n’a pas eu les clés permettant de vivre en société. Son père a brillé par son absence dans sa vie et lors de son procès."

La seconde circonstance atténuante est les troubles psychologiques et comportementaux de l’Andennais. "Il est complexé, c’est lié à son passif familial, au manque de limites, au rejet de son père. Il présente une anesthésie affective, un sentiment de paranoïa, de persécution, une déconstruction psychique, dont vous devrez tenir compte." La solitude et l’isolement de l’accusé sont également évoqués. "Il était seul, détesté de tous à partir d’une période de sa vie, il n’avait pas de véritable ami, pas de relation sentimentale. Il s’est retrouvé à dormir dans son camion ou dans une tente, dans les bois. Personne ne l’aidait. Il n’a eu aucune visite à la prison."

Les relations conflictuelles entre Laurent et sa mère, alcoolique, sont également mentionnées. "Elle n’était pas fautive, mais souffrante d’une maladie terrible, qu’est l’alcoolisme. A-t-il entraîné l’alcoolisme de sa mère ou est-ce que la maladie de celle-ci a façonné sa personnalité ? Peu importe, mais les relations en permanence conflictuelles, les rencontres qui se terminaient à chaque fois en fracas n’ont pas arrangé les choses. Il ne supportait plus de la voir dans cet état, cela a été très pesant pour lui qui était en permanence avec sa mère qu’il a vu sombrer."

Pour le conseil de Laurent Badot, ce dernier a collaboré à l’enquête. "Dès sa première audition il a reconnu les violences commises sur sa mère. Il a avoué avoir basculé le lit, avoir shooté sur sa mère, l’avoir aspergée d’antiparasite, avoir mis de l’ammoniaque sur elle, avoir retourné le fauteuil, s’être assises dessus, avoir tenté de mettre le feu. Il a tout reconnu dès le début, a répondu à toutes les questions. Ses déclarations ont été évolutives, toujours dans le sens de la manifestation de la vérité."

Le jeune âge du meurtrier et son espoir de réinsertion sont enfin évoqués. "28 mois de détention préventive lui ont mis du plomb dans la cervelle. Il a évolué, veut s’amender, a adopté un très bon comportement en prison et a entamé un suivi psychosocial."

Pour Me Brocca une mise à disposition du tribunal d’application des peines de 10 ans serait de l’acharnement à l’encontre de son client. "Cette affaire est un gâchis tant pour Myriam Badot que pour Laurent Badot. Une peine juste ne doit pas s’élever à plus que son âge au moment des faits, à savoir 28 ans."

La cour est entrée en délibération sur le coup de 12h15.