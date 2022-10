Assises de Namur : la réclusion à perpétuité requise contre Laurent Badot pour le meurtre de sa mère

La cour d’assises de Namur a reconnu jeudi soir Laurent Badot, né en 1992, coupable du meurtre de sa mère, Myriam Badot, née en 1961, commis à Andenne entre le 7 et le 11 juin 2020. Il était également accusé d’avoir torturé cette dernière, qui se trouvait par ailleurs en état de vulnérabilité, d’avoir tenté de mettre le feu à son habitation de la rue Sous Stud, et d’avoir commis des dégradations dans cette habitation. L’accusé devait également s’expliquer au sujet de coups portés à sa mère, notamment avec une bouteille en verre. Il a été reconnu coupable de tous ces chefs d’accusation

"Quoi de plus horrible que de prendre la vie à celle qui vous l’a donnée ? Pour ce parricide, Laurent Badot est passible de la réclusion à perpétuité. Non, on ne peut pas tuer sa mère, la torturer, mettre le feu à sa maison", a déclaré l’avocat général. "Aucune peine ne rendra Myriam Badot à ses proches. La peine juste sera celle qui donnera à ceux-ci le sentiment que justice a été faite, elle doit être à hauteur des actes commis. La fille de Myriam Badot va devoir vivre sa vie de jeune femme sans sa mère. Elle va devoir garder de sa mère l’image d’une femme torturée et mise à mort par son frère. Ses enfants ne connaîtront pas leur grand-mère."

Et l’avocat général de demander aux jurés s’ils pensent que Laurent Badot a pris conscience de la gravité de son acte. "On aurait voulu l’entendre dans sa bouche mais il n’a rien dit, il ne s’est jamais exprimé sur ce point. Il y a 4 jours, il nous disait encore qu’il n’avait pas tué sa mère. Jeudi, il n’a pas contesté l’intention homicide. Se remet-il en question ou est-ce ce que plaident ses avocats car ils font bien leur travail ?"

L’avocat général s’est dite surprise par l’attitude de l’accusé lors de son procès, "avachi, les yeux vers le sol, amorphe". " J’ai eu le net sentiment qu’il ne se sentait pas concerné et attendait que les choses se passent. Ce n’est pas l’attitude de quelqu’un qui veut montrer qu’il a compris. Il n’a pas bredouillé pendant l’interrogatoire. Il s’est exprimé clairement pour dire le mal qu’il pensait de sa maman. Lorsqu’il a pris la parole en dernier, moment attendu par tout le monde, il a bredouillé à demi-voix : “Je vais devoir vivre toute ma vie avec la mort de maman. Il n’a exprimé ni regret ni remord, ni d’excuses, ni de volonté de se remettre en question. Il ne voit que les conséquences pour sa propre situation. Il se positionne en tant que victime."

Si le parricide est passible de la réclusion à perpétuité, la peine est théorique. "S’il est condamné à 30 ans de prison, il sera libérable après avoir effectué un tiers de la peine. A 28 ans, il avait déjà été condamné à 4 reprises, notamment pour un vol avec violence. S’il avait été condamné pour chacun des coups portés à sa mère depuis sa majorité, son casier serait débordant. Pourquoi ne l’a-t-il pas été ? Car sa mère le surprotégeait au péril de sa propre sécurité. Elle a vu la mort dans les yeux de son fils qui était en train de l’étouffer. Il n’a eu aucune pitié, il n’a pas essayé de prévenir les secours, il a tout fait pour masquer son crime. Il a laissé le corps de sa maman abandonné pendant 3 jours. Il n’a cessé de nier sa responsabilité face aux évidences. Il ne mérite aucune mesure de faveur."

" L’enfance de Laurent Badot a sans doute été problématique : un père absent, qui ne le reconnaît que tardivement et fait preuve de violence envers sa maman, une séparation peu sereine, une mère célibataire qui fait ce qu’elle peut et cherche du réconfort dans l’alcool. Une éducation d’enfant roi, surprotégé, elle a toujours pris sa défense. Tous les enfants de parents séparés ou alcooliques ne finissent pas par les tuer, heureusement. Il n’a pas supporté qu’elle fasse des projets sans lui, comme partir vivre à Ostende, car il perdait ainsi son statut d’enfant-roi."

L’avocat général a mis en avant l’absence d’empathie de l’accusé, son caractère autocentré, ses traits de personnalité paranoïaque, sa tendance à se poser en victime et à rejeter la faute sur autrui, son absence de remise en question. Et de conclure : "Ses avocats vont vous demander de l’indulgence pour Laurent Badot, mais en a-t-il eu pour sa mère ? Il l’a torturée, sans aucune raison. Lui accorder des circonstances atténuantes, ce serait faire preuve d’une bienveillance dont il n’est pas doté. Je vous demande de ne pas lui en accorder, il ne le mérite pas."