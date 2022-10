Dix-huit mois avec sursis pour s’être masturbé contre les pieds de ses beaux-enfants et avoir photographié les scènes

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné, vendredi, un homme poursuivi pour des attentats à la pudeur commis dans le cercle familial entre 2012 et 2019 à dix-huit mois de prison assortis d’un sursis probatoire de quatre ans.

Les faits ont été commis sur les deux enfants de sa compagne âgés de mois de 16 et 10 ans, à au moins une dizaine de reprises. La compagne de cet homme a découvert en 2020 une clé USB contenant des photos et une vidéo du prévenu s’adonnant à des comportements sexuels explicites sur ou auprès de ses enfants. On le voyait notamment en train de se masturber en pleine nuit à côté des pieds des 2 enfants endormis ou de sucer leurs orteils.

Dans ses premières déclarations, le prévenu, en aveux, a déclaré qu’il avait été jusqu’à l’éjaculation, ce qu’il a réfuté lors de l’audience de ce vendredi. Entendu par l’unité de psychopathologie légale, il a déclaré qu’il était attiré par les pieds depuis son enfance, mais pas spécialement par les enfants. L’UPPL confirme l’existence d’une paraphilie. L’homme est aujourd’hui toujours en couple avec la mère des enfants.

L’unité de psychopathologie légale a confirmé l’existence d’une paraphilie. "Le choc a été rude pour les enfants quand ils ont compris qu’ils avaient servi de jouets sexuels à leur beau-père. Ils ont été utilisés de façon abominable et il a violé leur consentement", plaidait lors de l’audience Me Preumont, avocat du père biologique des enfants, constitué partie civile tout comme ceux-ci.

La défense avait plaidé la suspension simple du prononcé de la condamnation pour son client, évoquant un réel sentiment de regret, de honte, de culpabilité et un risque de récidive extrêmement faible.