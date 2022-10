Le KIKK Festival à Namur, quatre jours consacrés au top de l'innovation numérique

Les organisateurs ont opté pour la thématique de l'altérité, des connexions et de notre rapport à l'autre, aux êtres humains et non-humains. Un parcours technologique réunit 60 œuvres sur 16 lieux différents. Un chapiteau est installé Place d'Armes pour permettre aux visiteurs de découvrir et tester une quarantaine de projets innovants.

Fondé en 2011, l'association KIKK promeut les cultures numériques et créatives, en créant des ponts entre l'art, la culture, la science et la technologie. "La thématique choisie cette année est Tales of togetherness, à savoir les 'contes de la convivialité'", explique Florence Robbiano, la responsable communication du festival. "La période Covid a pu nous installer dans un monde virtuel. On veut mettre l'accent sur l'empathie et les choses qui nous rassemblent", ajoute-t-elle.

Un Creative Village est installé Place d'Armes. Le Market, un showroom de 1.000m², permettra aux visiteurs de découvrir et de tester une quarantaine de projets technologiques tournant notamment autour de la musique, des jeux et de la réalité augmentée. Ouvert tous les jours de 10 à 18h00, son accès est gratuit.

Le KIKK in town propose de découvrir la ville à travers un parcours de 60 installations artistiques et interactives installés dans 16 lieux différents. Un parcours qui coûte cinq euros et donne également accès à l'exposition Biotopia installée au Pavillon à la Citadelle. "Pour comprendre comment les nouvelles technologies peuvent être une alliée des vivants et respectueuses de l'environnement", précise Florence Robbiano.

En 2021, le KIKK Festival avait attiré 30 000 visiteurs.