Sambreville: les logements sociaux reprennent des couleurs Grâce au subside Get Up Wallonia, la société de logements publics, Sambr'Habitat, a donné un coup de neuf à ses bâtiments. Avec, notamment, la création d'une fresque à Auvelais. J.No. La fresque a été inaugurée vendredi dernier, rue de la Place à Auvelais.

Un gros coup de peinture, la création et l’embellissement des abords et même une fresque géante sur le mur latéral d’un bâtiment. La société de logements publics, Sambr’Habitat, a utilisé à merveille un subside de la Région wallonne de 311 000 € dans le cadre du plan de relance Get Up Wallonia. Un plan d’embellissement qui est le résultat d’une réflexion menée durant la crise...