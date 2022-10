Extinction de l’éclairage public de 24h à 5h à Namur : phase test à partir du 1er novembre

Afin de répondre à la crise des coûts de l’énergie et ainsi préserver le budget communal, le Collège communal namurois a pris la décision de mettre tout en œuvre pour permettre l’extinction de l’éclairage public sur son territoire, la nuit entre minuit et 5h, le plus rapidement possible.

Le collège indique : "Une telle décision demande une réflexion approfondie et transversale. En effet, la réalité d’un quartier rural n’est pas celle d’un centre-ville estudiantin. Il faut une approche différenciée pour les centres urbains et péri-urbains que sont Namur, Jambes, Saint-Servais et Salzinnes afin d’y préserver la sécurité des personnes. Le réseau actuel n’étant pas divisé par entités, quartiers ou rues, des interventions techniques dans les cabines gérant le réseau sont nécessaires pour y parvenir. Le gestionnaire de réseau ORES estime qu’une coupure sur l’ensemble du territoire, conditionnée, préservant les centres-urbains, pourrait être mise en fonction à partir du 1er décembre. Cependant, une première phase de coupure de l’éclairage public est possible dès aujourd’hui pour une cabine isolée qui n’alimente pas les centre-urbains."

Le Collège communal a décidé mettre en œuvre cette option dès le 1er novembre. "Cette 1ière expérience permettra, en fonction des retours des citoyens et des services de terrain, d’adapter la cartographie de l’extinction de l’éclairage public le plus justement possible pour le 1er décembre. Les entités concernées par la coupure de l’éclairage public dès le 1er novembre sont Beez, Lives-sur-Meuse, Loyers et Marche-les-Dames. Tous les points lumineux de ces entités ne seront pas touchés. La coupure concerne 369 lampes."

En cas de problème lié à la coupure de l’éclairage public, les citoyens et citoyennes peuvent contacter le service de l’éclairage public : eclairage.public@ville.namur.be – 081 24 85 51