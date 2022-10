À Sombre’ffe, mortelle cité de la trouille, les monstres ont tous les droits

Brrrr, Sombrrrreffe porte bien son nom. Chez Pierrette et Eugène, rue Hannoteau, ou chez Florence et Michaël, chaussée de Chastre, le spectacle est assuré. Monstres, squelettes et clowns ont tous les droits.

La nuit tombe de tout son poids sur la campagne encore échaudée par des températures surnaturelles. Pas de quoi empêcher les sueurs froides. Le cauchemar peut commencer, entre cris et rires, démoniaques.

Dans ce pâté de maison de la chaussée de Chastre d'ordinaire calme, en face d'un salon d'esthétique nommé L'œil de la beauté (sic), un périmètre de l'angoisse a fait son apparition, cernant un jardin… hanté. En jaune et noir, la rubalise prévient: vous pénétrez à vos risques et périls.

Une inconsciente promène son petit chien, on veut l'alerter, on se ravise: sous son chapeau, elle n'a plus de peau sur les os. Un squelette ! Et elle n'est pas venue seule. Un homme plus mort que vif prend son bain. Un bébé sur un pieu regarde son reflet: "Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui sera le plus laid ce soir". Un clown machiavélique passe sa tête par la fenêtre du train de l'enfer, vapeur hurlante, des convives macabres trinquent. La Camarde rôde et, entre autres créatures, un zombie sort d'un wc. On pourrait tirer la chasse, mais ne serait-ce pas le diable par la queue ? Horreur, malheur.

Des pieds et des mains, esprit de famille es-tu là ?

La mise en scène, pour de faux, est bluffante. Les voitures klaxonnent ou ralentissent pour laisser le passager immortaliser la scène. "Notre hantise ? Qu'il y ait un accident ! ", souffle Florence. Maquillée en religieuse possédée, la maîtresse de cérémonie a mis en place ce grand barnum avec l'aide de sa famille, Thibault, Aurore et les autres. Halloween, une fête commerciale ? Non, conviviale avant tout, dans l'esprit récup'. Toutes les générations ont fait des pieds et des mains, ce qui explique sans doute les membres ensanglantés qui sortent de terre, çà et là. Michaël, le mari, confie: "Si je ne collabore pas, j'y passe !"

Pourtant pas fan de films d’horreur, Florence a la déco dans la peau. Elle collectionnait depuis longtemps ces monstres grandeur ‘nature’. Il y a trois ans, elle leur a fait prendre l’air, avec succès.

Ce samedi, sur le coup de 18h (ancienne heure), c'est la deuxième fois qu'un cortège part de cet étrange cirque pour hurler au voisinage la fatidique formule: "Des bonbons ou un sort !" Les 45 enfants, déguisés en super-héros (ou -vilains) du moment, en vampires ou autres revenants, sont surexcités. Mais les parents ne sont pas en reste. "L'année passée, continue Florence, une dame est arrivée, toute en blanc. De son ventre sortait un bébé ensanglanté ! Un peu too much. Puis, il y a ce monsieur qui nous avait ouvert sa porte, déguisé en mort-vivant, avec un boulet au pied. Certains jouent le jeu." Pour préserver les diablotins de la crise de foie, les bonbons sont rassemblés puis partagés équitablement.