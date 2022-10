Accueil Régions Namur Besoin criant de logements sociaux en Basse-Sambre: l’AIS lance un appel aux propriétaires L’agence immobilière sociale Gembloux-Fosses a besoin d’augmenter son parc immobilier social pour faire face à la demande qui explose : 800 candidats sont en attente d’un logement. Jérôme Noël ©EDA

Inondations, vagues migratoires, conditions financières d'accès aux logements de plus en plus gourmandes et, désormais, la crise énergétique. Voici, selon Alexandre Warnant, le directeur de l'agence immobilière sociale Gembloux-Fosses (AIS), les ingrédients du cocktail qui font aujourd'hui exploser les demandes d'accès à un logement social. "Sur le territoire que nous couvrons (Gembloux, Floreffe, Jemeppe, Mettet, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Fosses), nous avons...