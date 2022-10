Chevaux agressés, clôture sectionnée, flambeaux jetés: la stupeur est dans le pré à Malonne (vidéo)

Par deux fois ce week-end, Vaillant et Ukato, les chevaux de Julia et Séverine, ont eu de la visite. Désagréable. Plainte a été déposée, le pire a cependant, heureusement, été évité.

C'est un petit havre de paix, un pré sur les hauteurs de Malonne, à l'orée d'un bois et à l'abri de la petite route qui mène à ce quartier paisible, et des regards. Habituellement. "On voit des chevreuils, des sangliers, mais des humains jamais ", expliquent Séverine et Julia. Mais, samedi sur le coup de 13 h, mère et fille, originaires de Sambreville, ont constaté que la nuit précédente n'avait pas été de tout repos pour leurs deux équidés à la retraite. Vaillant, le gris, a 19 ans, et c'est sur lui que Julia a fait ses armes face aux obstacles. Ukato, la brune, a 20 ans et a pris part à de nombreuses courses.

"Nous avons constaté que l'ensemble de la clôture était couché. Un cheval ou un gibier aurait pu foncer dedans. Mais, en y regardant de plus près, le fil avait été sectionné. Et l'électrificateur a été explosé en mille morceaux." Plus désagréable, des torches faites avec du bois fraîchement tronçonné ont été lancées. Heureusement, l'herbe n'a pas pris. Un bois, avec du fil et du crin emmêlés a également été retrouvé. "A-t-on voulu attacher les chevaux ?", se demande Séverine. Ukato, bonne comme le pain et collante avec les visiteurs, même mal intentionnés, a aussi été "piquée" à plusieurs endroits. Son pelage en témoigne. Vaillant, de nature peureuse, y a échappé.

"Ça aurait pu être plus grave, c'est sûr, les chevaux ne se sont pas échappés là où ils en avaient l'occasion. Mais il y en a déjà pour quelques centaines d'€ de réparation. Et nous allons installer des caméras. "

En attendant, Séverine a passé une partie de la nuit de samedi à dimanche sur place. "Je suis repartie à 4 h, sans rien avoir vu." Mais, dimanche, rebelote, une partie de l'enclos était à nouveau en vrac. "Des sangliers, ça peut arriver. Mais j'ai bien vu que le fil avait une nouvelle fois été nettement sectionné. " Plainte à la police de Namur a été déposée et appel à la vigilance lancé.