Ils volent une Opel Corsa en quittant la foire de Namur

Un individu né en 1981 a volé une Opel Corsa, le 27 juillet dernier en quittant la foire de Namur. L’homme marchait avec sa compagne lorsqu’il a sauté dans le véhicule et pris la fuite. “La voiture tournait et il n’y avait personne à l’intérieur. Je n’ai pas réfléchi. On touchait à tout (Ndlr : drogues et alcool) et on sortait de plusieurs nuits blanches. À un moment, ça devait péter”, a expliqué le prévenu ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Namur.

Dans sa manœuvre, l’homme a roulé sur le pied de la propriétaire du véhicule. Sa compagne, qui n’est pas montée dans l’Opel Corsa, a voulu venir en aide à la victime en l’emmenant dans un snack du centre-ville afin d’appliquer de la glace sur le pied douloureux. Outre la glace, la prévenue lui a aussi passé… des oignons frais. “J’aime bien les remèdes locaux mais celui-là, je ne le connaissais pas”, a ironisé le président.

Glace et oignons n’étaient en fait qu’un subterfuge pour circuler dans le snack et tenter d’ouvrir le tiroir de la caisse enregistreuse. En entrant dans le commerce, elle a aussi volé un gsm qui se trouvait dans un panier en osier ainsi qu’un trousseau qui reprenait les clés du commerce et de l’habitation des gérants. “Le GSM, ils l’ont récupéré. Les clés, ce n’est pas moi”, a-t-il précisé. Néanmoins, les parties civiles disposent des vidéos des caméras de surveillance sur lesquelles on la distingue clairement.

Cette jeune femme a ensuite rejoint son compagnon, toujours à bord de l’Opel Corsa volée, avec laquelle ils se sont rendus à Liège. “On a mis la voiture dans un garage en laissant les clés sur le tableau de bord et on est rentré en train”, ajoute le prévenu.

Ce dernier aurait alors contacté des connaissances qu’il avait dans la région pour évoquer la présence de cette voiture volée.

Les deux prévenus seront fixés sur leurs peines début décembre.