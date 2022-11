Trafic de cocaïne à Namur : "aucun lien entre le volet albanais et le guinéen", selon les avocats

Le 6 octobre dernier, le tribunal correctionnel de Namur se penchait sur la fusillade qui a eu lieu en pleine rue à Jambes le 29 janvier 2021, qualifiée de tentative d’assassinat par le parquet de Namur. Lors de cette précédente audience, des peines allant de 4 à 12 ans de prison ont été requises à l’encontre de 13 prévenus.

Tous les avocats de la défense n’avaient pas pu plaider lors de cette matinée. L’affaire avait dès lors été mise en continuation à ce jeudi. Les cinq derniers avocats de la défense qui n’avaient pas encore eu la parole se sont exprimés. Pour trois d’entre eux, qui représentent des prévenus faisant partie de la branche "albanaise" du trafic, l’acquittement a été plaidé. Rien ne permettrait de les impliquer dans ce trafic.

“Mon client sortait d’une relation tumultueuse et s’est tourné vers ses copains. Oui, il fréquentait les co-prévenus mais ce n’est pas pour cela qu’il a participé à leur trafic”, plaide Me Somers. “On n’a jamais reconnu sa voix dans les écoutes téléphoniques et il n’a jamais été mis en cause par les autres inculpés. Une masse de clients ont été interrogés et seulement deux l’impliquent."

Le second prévenu a participé à la fondation d’une pizzeria (qui n’a existé que quelques semaines) à Namur en apportant des fonds et en achetant des véhicules pour les livraisons. Cette société aurait servi au trafic de stups. “Ce n’est pas parce qu’il a acheté les véhicules pour cette pizzeria et injecté 3.000€ pour la fonder qu’on peut l’y relier. D’ailleurs, aucun client ne le reconnaît”, plaide son avocate. Enfin, le dernier prévenu était quant à lui incarcéré en Macédoine lorsque le fait qu’on lui impute a été commis, en janvier 2021.

Les deux derniers avocats défendaient les intérêts de prévenus impliqués dans le “volet guinéen”. “Un volet qui se réduit à peau de chagrin”, selon Me Delhez. “Rien ne permet de le relier au volet albanais, si ce n’est un seul contact entre deux prévenus. ” Six ans de prison sont requis à l’encontre de son client poursuivi pour trafic de cocaïne entre décembre 2019 et août 2020, à Jambes. Des observations policières ont permis l’interpellation d’un dealer. Mais pas de son client. “Un seul deal a été constaté, c’était le 28 août 2020. ” Pour cet unique fait, l’absorption est plaidée. Même demande pour le second prévenu qui a reconnu avoir vendu deux à trois billes de cocaïne par jour, pendant un mois. Tous deux viennent d’être condamnés pour des faits similaires commis dans la même période infractionnelle que dans le présent dossier.

Echange de coups de feu

Cette affaire a débuté par une enquête menée au sujet de Guinéens vendant de la cocaïne en région namuroise, en 2021. Ceux-ci ont rapidement tissé des liens avec un réseau albanais actif au même endroit. Des liens que contestent les avocats de la défense.

L’actif illicite engrangé par ce trafic entre le 1er décembre 2019 et le 25 mars 2021 avoisinerait les 876.000 euros, selon les enquêteurs. Deux règlements de compte entre les acteurs albanais de ce trafic ont par ailleurs eu lieu en janvier 2021, entraînant des arrestations et des perquisitions dans le cadre de l’enquête menée sur le trafic de cocaïne.

Le dernier en date remonte au 29 janvier 2021 avec un échange d’une dizaine de coups de feu, au croisement des avenues Jean Materne et Gouverneur Bovesse à Jambes. Un des tireurs et deux véhicules ont été touchés par des balles.