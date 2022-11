Tous les faits ont été commis entre janvier et avril 2022, alors qu'il venait de sortir de prison.

Un Namurois condamné à trois ans avec sursis pour un viol dans un squat, menaces avec arme, outrages, coups et blessures et extorsion

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné, vendredi, un homme poursuivi pour des faits d’extorsion, viol, menaces, outrages, coups et détention de cocaïne commis à Namur entre janvier et avril 2022 à une peine de trois ans de prison avec sursis probatoire.

Le 23 janvier 2022, le prévenu a menacé le serveur d’un débit de boissons namurois avec un revolver en plastique pour obtenir une bière. "C’est un malentendu. J’ai vu ce revolver à fléchettes en caoutchouc dans la caisse de jouets de mon petit-neveu et je l’ai pris. Je l’ai sorti au café après avoir entendu parler d’une histoire de coups de couteau. Le patron a cru que je le menaçais avec une arme réelle”, disait le prévenu à l’audience.

Le 12 avril 2022, il a attiré une dame dans un squat avant de refermer la porte derrière elle, de baisser son pantalon et de l’obliger à entretenir une relation sexuelle avec lui, sous la menace d’un couteau. "Je consommais beaucoup de cocaïne à l’époque. J’ai rencontré cette dame qui m’a dit être une prostituée. Elle voulait fumer de la cocaïne, je lui ai proposé de m’accompagner. Elle a voulu me remercier en me proposant une relation, mais il n’y a pas eu de viol."

Le prévenu devait aussi répondre d’une extorsion sous forme de fraude informatique commise le 3 avril 2022, lors de laquelle il a abusé d’une personne vulnérable pour lui soutirer 4000 euros.

Dix jours plus tard, il a outragé des policiers qui l’interpellaient pour les faits de viol. Outre des faits de détention de cocaïne, le prévenu est également accusé d’avoir donné quatre claques à sa belle-mère et de lui avoir arraché des cheveux.