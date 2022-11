Une campagne de prospection pour détecter les réservoirs géothermiques en provinces de Namur et de Luxembourg

Le Service Géologique de Belgique (SGB) a annoncé jeudi le lancement d’une campagne de prospection géophysique visant à détecter d’éventuels réservoirs géothermiques dans les provinces de Namur et Luxembourg. L’objectif est d’apporter une meilleure connaissance du sous-sol wallon et de déterminer dans quelle mesure la géothermie pourrait devenir une source d’énergie pour la Région.

Concrètement, la campagne se déroulera sur le terrain dans le courant du mois de décembre 2022 le long de deux lignes qui représentent un total de 67 km. La première s’étend entre la région d’Andenne et celle de Marche-en-Famenne alors que la seconde ira de la région de Spy jusqu’à Onhaye. Celles-ci sont toutefois susceptibles d’être modifiées d’ici le lancement.

La prospection géophysique consiste à envoyer des ondes dans le sous-sol à l’aide de camions qui appliquent des plaques vibrantes au sol durant 20 ou 30 secondes tous les 20 mètres et de capter le signal retour après réflexion sur les couches géologiques. Les camions parcourront entre 5 et 6 km par jour. Les données récoltées seront ensuite traitées pour établir un profil géologique qui permettra de déterminer la présence de réservoirs géothermiques. Le SGB précise que ce type de campagne ne cause pas de nuisance majeure pour les bâtiments ou les canalisations.

Le projet vise à "faciliter l’accès à une source d’énergie locale afin de la rendre plus abordable et d’offrir aux citoyens de cette Région une plus grande indépendance énergétique", explique le SGB qui ajoute que, dans le contexte actuel de crise énergétique, la géothermie est de plus en plus "abordable et rentable".

Le Service souligne également les avantages de cette source d’énergie qui, "contrairement à l’éolien et au solaire, est une source d’énergie renouvelable non intermittente et stable, quelles que soient les conditions climatiques, à laquelle on ne peut dénoncer reprocher un quelconque impact sur le paysage, par exemple."

La campagne, intitulée GEOCOND2022, s’inscrit dans le cadre du projet européen DGE-ROLLOUT qui ambitionne de faciliter l’usage de la géothermie profonde en tant que source d’énergie moins polluante que les méthodes de combustion actuelles.