Le Théâtre de Namur devient un manoir hanté pour le Festival de l'Horreur La première édition du Festival de l'Horreur commence, ce 9 novembre, au Théâtre de Namur. De quoi ravir les amateurs de sueurs froides. Ugo Arquin Talweg, conte cruel qui conjugue cirque et projections numériques, sera présenté durant la soirée d'ouverture. ©Petri Dish

Du 9 au 12 novembre, le Théâtre de Namur se transforme en manoir hanté lors de la première édition du Festival de l’Horreur. L’occasion de vivre des moments déjantés et riches en sensations fortes à vous donner la chair de poule. Au programme: des cabarets et des spectacles monstrueux. Sans oublier des conférences dédiées à Dracula et quelques...