2 ans de prison sont requis contre celui dont le casier judiciaire compte 22 pages et qui a été condamné à 4 ans de prison en mai dernier.

L’individu, dont le casier judiciaire comporte 22 pages, a dû s’expliquer au sujet de 3 scènes distinctes. En mai 2018, alors qu’il circulait à moto, il est accusé d’avoir donné un coup de cutter dans le dos d’un cycliste qui venait de lui faire remarquer qu’il roulait de façon peu prudente. L’intéressé affirme avoir frappé l’autre usager avec un bic.

En 2018 également, il a donné des coups à une dame dont il venait de réparer le véhicule et a endommagé son véhicule. Le 20 septembre 2019, il reconnaît avoir donné un coup de poing à sa compagne mais conteste l’avoir mordue au bras. Il a également foncé volontairement dans un poteau avant de vouloir arracher des mains de sa compagne la nacelle contenant leur enfant de 2 mois. Il a déjà été condamné en mai 2022 à 4 ans de prison sur celle-ci et des menaces de mort proférées contre la même personne et ses enfants.

Le conseil du prévenu plaide une peine de travail en guise de peine complémentaire à celle déjà prononcée pour les coups et menaces sur sa compagne il y a quelques mois.

Un dépôt de pièces interviendra le 5 décembre dans ce dossier.