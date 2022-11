Sambreville : une gélule de méthadone mortelle

Une jeune femme est décédée d’un œdème pulmonaire faisant suite à la consommation d’une gélule de méthadone le 6 août 2019 à Sambreville. Il ressort de l’enquête qu’elle et plusieurs amis avaient consommé de la cocaïne à plusieurs reprises depuis le 28 juillet. Afin de faciliter leur “descente”, il a été proposé aux consommateurs d’ingérer une gélule de méthadone. Vu la toxicité du produit, l’organisme de la victime n’a pas résisté à l’ingestion d’une dose habituellement destinée à des sujets placés sous-traitement car habitués à consommer des opiacés. Une détresse respiratoire lui a été fatale.

Accusé d’avoir fourni celle-ci, le principal prévenu, présenté comme le dealer des fêtards, confirme avoir consommé en leur compagnie mais nie avoir vendu de la cocaïne et avoir fourni la méthadone mortelle. Les autres participants aux événements le présentent pourtant comme leur dealer, affirmant que 2 ventes ont eu lieu, une contre de l’argent et une contre un casque de moto et une foreuse, objets qui ont été retrouvés au domicile du prévenu. 4 ans sont requis à son encontre par le ministère public, qui réclame un an de prison à l’encontre d’un prévenu présent à cette fête mais absent à l’audience ce lundi, sans toutefois s’opposer à un sursis probatoire le concernant.

Le conseil du prévenu, Me Toussaint réfute le fait que son client ait fourni la substance ayant entraîné la mort de la jeune fille et plaide l’acquittement sur ce point. Un sursis probatoire est plaidé en ce qui concerne la prévention relative à la vente de cocaïne. "Mon client n’avait plus de drogue en sa possession au moment où le décès est survenu. Il ressort des déclarations des autres participants qu’un second dealer a fourni les consommateurs. Il n’est pas facile dans ce dossier d’y voir clair et de savoir qui a fourni quoi et à qui."

Jugement le 5 décembre