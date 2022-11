Une balançoire à bascule pour rendre l’eau potable au Congo

Pomper de l’eau de surface d’un étang, d’une rivière ou même d’un puits pour la rendre potable, c’est le projet développé en 2017 par des élèves de l’Institut Technique de Namur (ITN) grâce à une balançoire à bascule (Pump!t). Après en avoir installé deux au Bangladesh en 2017 et 2020, une troisième pompe-balançoire vient d’être installée il y a quelques semaines en République Démocratique du Congo (RDC).

“En 2017, la Région wallonne a approché des écoles pour développer l’esprit entrepreneurial en élaborant des projets pour “améliorer le monde”, en collaboration avec des enfants. Des élèves de l’ITN se sont rendus à l’école Ste-Marguerite de Bouge pour échanger avec des écoliers à ce sujet. L’idée de pomper de l’eau pour la rendre potable est ressortie et nous avons eu l’idée de l’intégrer dans un jeu”, explique Guy Brunin, enseignant à l’ITN et coordinateur du projet Pump!t.

Grâce aux mouvements ludiques, de l’eau est donc pompée et filtrée par un système d’ultra-filtration. “L’eau passe dans une cartouche filtrante et est maintenue sous pression quand elle circule dedans. C’est un peu le même principe que le filtre à café mais en plus performant. Elle garde son mauvais goût mais est tout de même potable. Le système est quant à lui autonettoyant et peut durer plusieurs années”, poursuit Guy Brunin.

Un enjeu éducationnel

En 2017, une première pompe a été installée par des élèves et des enseignants au Bangladesh, dans la cour de l’école du village de Shaluka, en pleine forêt vierge tropicale. “Où il n’y avait ni eau potable ni électricité. Malheureusement, celle-ci a cassé quelques années plus tard car la pompe a rouillé lors de la saison sèche.”

En 2020, les étudiants et les enseignants de l’ITN ont démarré l’installation d’un nouveau système Pump!t dans l’école de la Congrégation Sainte Croix à Jalchatra, village rural du Bangladesh. “Cette fois, pour éviter tout ennui lié à la rouille, la pompe est en bronze. On a été coincé par le Covid mais elle est pratiquement installée. ”

Il y a quelques semaines, une troisième pompe similaire a donc été installée en RDC à l’initiative des Clubs Rotary de l’arrondissement Dinant-Philippeville qui ont décidé de prendre en charge la fabrication et l’installation d’une nouvelle pompe Pump!t, dans le cadre du programme "Vision Inclusive" du Rotary Club for Development au Congo (RDC). La pompe fabriquée en quelques jours dans les ateliers de l’ITN par les élèves et expédiée durant l’été a été installée mi-octobre au sein du Centre de jeunes de l’œuvre de Lukunga, dans la périphérie de Kinshasa. Un centre composé d’une école primaire, d’un collège, d’un centre professionnel et d’un centre d’accueil et d’hébergement d’enfants en difficulté. “Ils avaient déjà accès à de l’eau “buvable. ” L’objectif était surtout de montrer aux élèves de cette école, assez semblable à l’ITN, comment concevoir une telle pompe afin qu’ils puissent en fabriquer et en installer eux aussi. ”

Car l’accès à l’eau potable revêt un enjeu éducationnel. “Au Bangladesh, ils buvaient de l’eau de la rivière. Les enfants étaient donc régulièrement malades et manquaient dès lors une partie de leur scolarité. ”

Pour les membres de l’ITN, qu’ils soient enseignants ou élèves, ces projets sont par ailleurs porteurs de sens et humainement enrichissants. “L’ambiance et les rencontres sont inoubliables. ”