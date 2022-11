Citadelle de Namur : des balades aux flambeaux

Elles seront théâtralisées et se dérouleront les vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022 à 18h30 et 21h

Ces balades aux flambeaux sont des créations inédites alliant mise en scène et Histoire, ayant pour thème "de Jean 1er à Hobé".

Le comité d'animtion de la citadelle indique : "Tout au long de la balade votre guide vous fera découvrir la forteresse de nuit en parcourant ses 2000 ans d’histoire. Vous saurez tout sur l’évolution de la colline du Champeau, transformée en château comtal (forteresse enterrée sous Charles Quint) puis devenue l’une des plus grande citadelle d’Europe et aujourd’hui un grand parc à vocation touristique. Des arrêts dans des lieux habituellement fermés au public vous permettront de découvrir l’histoire de personnages illustres ayant vécu certains sièges et expliquant leurs mésaventures. Ces personnages d’un autre temps viendront vous conter leur histoire et vous feront découvrir des produits de bouche namurois. Un voyage du Moyen Age à la Belle époque vous attend. Humour, dégustations de produits locaux et découvertes d’un patrimoine exceptionnel feront de cette balade un moment à ne manquer sous aucun prétexte !"

Départs du Centre du Visiteur Terra Nova à 18h30 et 21h (au choix). Prix : 15€/adulte ; 7€/enfant ; gratuit en dessous de 6 ans. Réservations obligatoires sur www.citadelle.namur.be jusqu’à la veille de l’activité à 14h. Renseignements : 081 24 73 70.