Feu vert pour le chantier du nouveau bâtiment de la gare de Ciney

La SNCB entame les travaux du nouveau bâtiment de gare à Ciney, dans la poursuite du chantier de modernisation de l’ensemble des infrastructures mené de concert avec Infrabel. Au programme : construction d’une salle d’attente pour les voyageurs, d’un guichet, de locaux techniques, de sanitaires et d’un parking vélo sécurisé et aménagement d’un parvis verdurisé devant la gare.

Les partenaires du projet indiquent : "Partiellement détruit en décembre dernier pour être par la suite remplacé, l’ancien bâtiment de la gare de Ciney ne répondait plus aux besoins des voyageurs ni aux normes actuelles de performance énergétique. Le nouveau bâtiment, mieux positionné pour accéder aux quais, se veut moderne et fonctionnel. Son architecture légère avec structure métallique et revêtement en bois abriteront une salle d’attente de 67 m2 avec son guichet ainsi qu’une information aux voyageurs modernisée. Le bâtiment profitera d’ouvertures vers l’extérieur pour un meilleur confort visuel. Confortable pour les voyageurs et facile d’entretien, il sera aussi bien isolé, doté d’une toiture verte et équipé d’installations de chauffage et de ventilation performantes ainsi que d’un système de récupération des eaux de pluie. Une installation de panneaux solaires devrait aussi couvrir 100% des besoins du bâtiment."

Avec ce projet, la SNCB donne suite au projet de modernisation des infrastructures de la gare de Ciney mené de concert avec Infrabel et sa filiale TUC RAIL. Le gestionnaire du réseau ferroviaire s’active en effet depuis début 2019 à renouveler les voies, les installations électriques et la signalisation en gare et à proximité immédiate.

En parallèle, un nouveau couloir sous voies de 48 m, reliant le bâtiment de gare et le parking de l’avenue d’Huart a été créé. Les quais ont été déplacés, allongés et rehaussés pour améliorer le confort et la sécurité et permettre l’installation du système de signalisation European Train Control System (ETCS) de contrôle permanent de la vitesse des trains. Enfin, les quais sont aussi équipés par la SNCB. La mise en service du couloir sous-voies donnant accès aux quais est prévue pour la fin de l’année 2022. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la modernisation complète de l’axe Namur-Arlon.

Une gare intermodale

Le site de la gare de Ciney entame sa mutation pour devenir un véritable pôle multimodal avec trains, voitures partagées, vélos et les bus. Un parking vélo couvert et sécurisé sera aménagé avec 72 places pour les vélos classiques et 36 pour les vélos électriques.

L’ancienne salle des pas perdus fera place à une zone de rencontre devant la gare, avec des espaces de plantation et des bancs. Ce parvis deviendra un lieu ouvert pour faciliter l’intermodalité.

L’ensemble de la gare sera accessible pour les personnes à mobilité réduite, grâce notamment aux rampes d’accès vers les quais, aux quais rehaussés à 76 cm pour faciliter l’embarquement et aux lignes de guidage pour les personnes malvoyantes.

Un chantier en plusieurs étapes

"L’offre de transport et l’accès aux quais sont garantis durant le chantier, avec une signalétique temporaire pour orienter les voyageurs. Le chantier est phasé pour permettre aux voyageurs de profiter d’un abri chauffé pendant toute la durée des travaux. La SNCB garantit aussi la possibilité de se garer à proximité immédiate de la gare en assurant l’offre parking durant tout le chantier. Le chantier se déroule en plusieurs étapes : terrassement, fondations, gros-œuvres, techniques spéciales, finitions et équipements spécifiques aux gares, construction du parking vélo et aménagement des abords. L’achèvement des travaux est prévu pour fin 2023.

Un montant de € 4,1 millions financé par la SNCB est prévu pour le bâtiment de la gare de Ciney.