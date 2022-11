Namur : une exposition dédiée à des portraits de fossoyeurs

Le SPW et sa cellule de gestion du patrimoine funéraire indiquent : "Cette exposition met en avant un métier difficile et méconnu du grand public, celui de fossoyeur. Un métier pourtant essentiel, qui touche à la mort, au deuil... mais aussi au recueillement et aux vivants. Xavier Deflorenne (SPW Intérieur et Action sociale), le « Monsieur cimetière de la Région wallonne », a invité deux photographes professionnels, Olivier Gilgean et Frédéric Pauwels, à croiser leur propre regard avec celui des agents communaux confrontés à la réalité de l'après-vie. Cette exposition rassemble leurs travaux en grands formats (voir qq clichés en PJ). Elle sera ponctuée de panonceaux poétiques de l'écrivain Otto Ganz et d’une ambiance sonore conçue par Jean-Paul Nélis qui permettra d'entendre les témoignages des fossoyeurs recueillis par Hoëlle Dolet."

Une attention toute particulière est accordée à l'exhumation : une mission importante dans la gestion des cimetières, menée par les fossoyeurs afin d'assurer la rotation légale des emplacements funéraires. Dès 2013, une formation spécifique a d'ailleurs été mise en place concernant les techniques d'exhumation ; dispensée par Xavier Deflorenne, elle compte une journée théorique et une journée pratique sur le terrain communal.

"Nul auparavant n'avait eu cet accès aux coulisses particulières de ce métier. Cette exposition inédite a notamment pour objectif de conscientiser la population et les élus locaux sur une réalité délicate mais nécessaire... Pour aller au-delà du premier regard !"

En semaine de 14h à 18h - WE et 11.11.2022 de 11h à 18h.