Double fracture mandibulaire à la suite d’un coup reçu à Viroinval

Le 11 janvier 2020, un homme à reçu un coup de poing au visage à la sortie d’une soirée organisée à Nismes (Viroinval). Son agresseur présumé a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant ce mercredi matin. Un an de prison avec sursis probatoire est requis par le parquet de Namur qui ne s’oppose pas à une peine de travail de 120h. Le principal intéressé plaide quant à lui son acquittement. “Je ne comprends même pas ce que je fais là. Je dois prendre congé pour venir et payer un avocat pour me défendre. ”

L’homme affirme n’avoir porté aucun coup. “J’étais à cette soirée avec des amis. Quand on est sorti, il y avait un attroupement duquel je me suis approché par curiosité. J’ai vu monsieur (Ndlr : la partie civile) au sol mais je ne suis pas resté”, dit-il.

La victime, elle, est formelle. C’est bien le prévenu qui lui a mis un coup de poing au visage. “Déjà lors de la soirée, il se montrait très insistant auprès de ma compagne en lui tenant des propos très lourds. Quand on est sorti, il discutait avec deux autres personnes que je connaissais. Il a alors encore tenu des propos très lourds. Je lui ai demandé d’arrêter. Quand je me suis tourné pour discuter avec une de ces deux autres personnes, il m’a mis un coup. ” Les conséquences sont lourdes avec une double fracture mandibulaire et sont encore d’actualité. “Je ne sens plus rien du côté gauche de la bouche. Quand je mange, je bave régulièrement et quand je souris, ma lèvre ne bouge pas. ”

La défense estime qu’ il existe un doute qui doit bénéficier à son client. “Personne n’a vu qui a porté le coup. La victime était de dos. Sa compagne était à l’intérieur. Les deux autres personnes présentes n’ont rien vu. ” Néanmoins, dans une conversation Messenger qu’elle a eue avec la compagne de la victime, l’une de ces deux personnes a indiqué que le prévenu “avait déconné” ce soir-là. “Dans une conversation Messenger, on peut supprimer des messages ou sortir des éléments de leur contexte” plaide la défense. Le jugement sera rendu le 14 décembre.