Grève nationale: cinq lieux d’actions en province de Namur mercredi

La CSC, FGTB et CGSLB indiquent que cinq lieux feront l’objet d’actions et de blocage en province de Namur mercredi

Pour ce jour de grève nationale, différents syndicats ont décidé de mener diverses actions sur le territoire namurois. Sans rentrer dans les détails, la CSC, FGTB et CGSLB indiquent qu’ils seront présents dans différents lieux dès 5h30: le zoning de Seilles (rue des Marais), le zoning de Rhisnes (rue de l’Économie), le zoning de Keumiée (rue de la Spinette 37 à SDombreffe), le zoning d’Achêne (rue du Parc industriel) et, enfin, à Ciney avec le blocage du rond-point les Vaches, avenue de Namur. Des perturbations sont attendues sur les routes. "D’autres actions en entreprise (piquets) et dans d’autres zones des arrondissements de Namur et Dinant seront prévues", conclut le communiqué.