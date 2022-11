Hour: le wallaby en fuite a été retrouvé mort

L’animal exotique, un marsupial originaire d’Océanie (Nouvelle-Zélande et Australie), avait disparu du bâtiment où il se trouvait, mercredi dernier, dans le fond du jardin d’un habitant de Hour (Houyet). Ce kangourou miniature, habile et bondissant, a réussi à passer entre deux planches. "Celles-ci avaient été abîmées par un poney. Il n’y avait que quelques centimètres d’ouverture, mais mon wallaby en a profité pour élargir ce mince interstice et s’enfuir", relate le propriétaire. Le wallaby s’est retrouvé dans un enclos où il a encore profité d’une faille dans la clôture. Il a ensuite pris la clef de la vaste campagne et s’y est perdu.

À lire aussi | Houyet: à la recherche d’un wallaby échappé de son enclos

L’avis de disparition, bien que largement relayé sur Facebook, n’aura finalement pas permis de retrouver l’animal. Celui-ci a bien été aperçu çà et là. Mais, entre le voir et capturer cet herbivore inoffensif, il y a une étape à franchir autrement plus corsée, nécessitant de courir aussi vite que lui.

La cavale de l’insaisissable wallaby s’est tristement achevée ce mercredi matin. "J’ai été appelé, un agent de la commune venait de le voir écrasé sur la route, près d’une ferme, à plus ou moins 300 mètres de l’endroit où il avait été aperçu la dernière fois", note son propriétaire.

L’évasion du marsupial se termine malheureusement comme le craignait cet habitant de Hour. "Il y avait un risque avec les renards, son principal prédateur, mais un wallaby a des capacités à détaler et à courir plus vite que le renard. Le plus grand risque pour lui, et pour tous les animaux en général, du chat au raton laveur, c’est la voiture, et c’est ce qui s’est produit", poursuit celui qui est allé sur place récupérer la dépouille de son animal.

Selon le même, l’animal a été percuté à faible vitesse, dans un tournant, car il ne présentait aucune blessure. Il a sans doute succombé à une hémorragie interne.