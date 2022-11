Le CNP St-Martin sensibilise l'entreprenariat namurois au programme Erasmus+

Ce 9 novembre, le CNP St-Martin présente aux entrepreneurs membres de l'asbl NEW (Namur Europe Wallonie) les avantages de s'engager dans le programme européen de formation continue Erasmus+. Un partage concret de l’expérience accumulée depuis plus de 15 ans par le centre de soins en santé mentale de Dave, récemment récompensé par l'obtention d'une Accréditation Erasmus+, délivrée par la Commission Européenne et l'Agence AEF-Europe.

Le programme européen Erasmus+ finance et soutient le développement professionnel et personnel des travailleurs par l'apprentissage, en Europe et au-delà. Durant son immersion au sein d'une entreprise ou d'une institution à l'étranger, l’employé, dans un esprit d'échange de bonnes pratiques, améliore ses compétences et s'enrichit sur le terrain de manière formelle et informelle. Si cette démarche renforce les connaissances et le niveau d'employabilité du participant, elle élargit aussi le réseau professionnel de celui-ci et ouvre la voie à de nouvelles opportunités et collaborations pour son entreprise ou son institution. De plus, ces mobilités consolident l'identité européenne et soutiennent la mise en œuvre de la coopération stratégique européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Depuis sa création en 1987, plus de 10 millions de personnes ont bénéficié du programme Erasmus pour étudier, travailler, se former, faire un stage ou s'engager dans des volontariats à l'étranger. Durant les 15 dernières années, le CNP St-Martin a organisé plus de 225 mobilités.

L’Accréditation Erasmus+ distingue les compétences de gestion et d’organisation des mobilités, en accord avec les valeurs et les normes européennes du programme Erasmus. Elle offre au CNP Saint-Martin un soutien co-financé facilité durant la période 2021-2027, dans le cadre de la formation professionnelle européenne et internationale du personnel.