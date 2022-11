Ligny : un incendie ravage une villa, trois générations relogées

Il allait être 18h ce mardi 8 novembre 2022 quand un violent et rapide incendie s’est déclaré dans une villa de plain-pied située au n°2 de l’avenue du 16 juin 1815 à Ligny.

La maison est occupée par Mariette Rotty qui y vit avec son fils Serge et son petit-fils. Alors que ces deux derniers étaient partis faire une course, le feu a pris de manière subite dans une chambre et s’est rapidement propagé à la toiture. La dame est sortie à l’aide de voisins avant que la maison ne s’embrase.

Les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le lieutenant Didier Zavarise se sont rendus sur les lieux avec deux autopompes, deux camions-citernes et une auto-échelle. La quinzaine de pompiers a mis en action plusieurs lances à eau pour circonscrire le foyer tant par l’engin aérien que par le sol.

Malgré tout, l’habitation est détruite quasi totalement seule la partie de droite a pu être sauvée. L’octogénaire a été relogée chez des proches ainsi que ses deux cohabitants.

Une équipe d’Ores s’est rendue sur place pour rétablir l’électricité dans le quartier tandis qu’une équipe de police de la zone Samsom se chargeait des constatations. Des ouvriers communaux devaient se rendre sur place dans la soirée pour barricader les fenêtres détruites.

Vers 20 h, les pompiers étaient toujours place pour déblayer les lieux. À l’heure actuelle, les causes du foyer ne sont pas formellement connues mais un problème électrique pourrait en être l’origine.