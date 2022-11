Première édition du Festival des Égalités à Namur

Quatre jours pour changer les mentalités à travers une foisonnante programmation de rendez-vous artistiques et festifs : c’est le Festival des Égalités, une initiative du Centre d’Action Laïque de la province de Namur. Au Delta et au Grand Manège, le combat pour l’égalité s’offre une première vitrine, accessible à toutes et tous. À l’affiche : de la danse, du théâtre, des concerts, du cinéma, une exposition et des documentaires, mais aussi des conférences, débats et tables-rondes "pour faire bouger les lignes et revendiquer haut (et fort!) l’égalité entre toutes les identités de genre".