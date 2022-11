Complexe commercial à Suarlée : un avis défavorable de la ville de Namur sous la forme actuelle

Pour rappel, l’objet de la demande porte sur la création de 5 surfaces commerciales, 1 espace loisirs et 2 HoReCas accompagnés de 226 emplacements de parking.Ce vaste complexe commercial est censé accueillir le magasin Dema (spécialisé dans le bricolage), qui doit y centraliser l’ensemble de ses activités namuroises sur 4 000 m2 après la fermeture de ses antennes de Flawinne et de Saint-Servais, et le Carrefour Mestdagh qui quitterait Belgrade et se muerait en un Intermarché sur 2 651 m2. L’arrivée d’un ElectroDepot (électroménager) et d’un KoJump (loisirs) étaient évoquées alors que d’autres surfaces commerciales seraient à pourvoir. Deux d’entre elles seraint dédiées à la restauration et à l’Horeca. Un nouveau McDonald devrait ainsi s’implanter en entrée de site.

Le Collège Communal, en séance du 8 novembre 2022, a rendu un avis défavorable à la demande de permis. Il fait suite à une enquête publique qui s’est tenue du 29 septembre au 12 octobre 2022 et a engendré 40 réclamations. "Elles faisaient notamment état de l’important gabarit et l’implantation des bâtiments pouvant engendrer des nuisances pour les riverains."

La Wallonie, autorité compétente pour ce type de dossier, rendra sa décision pour cette fin d’année sans l’éventuelle prorogation de délai.

"Les principales motivations de l’avis défavorable du Collège communal sont la manque d’intégration paysagère avec le contexte bâti et non-bâti, le débordement d’enseignes commerciales au fur et à mesure de l’avancement du projet et l’abatage de nombreux arbres. Par contre, conformément au schéma communal d’attractivité commerciale, la Ville de Namur ne remet pas en cause la création d’un retail park dans cette zone du territoire communal. La Ville de Namur émet d’ailleurs des balises pour un éventuel futur projet en adéquation avec les remarques légitimes de l’enquête publique comme envisager le stationnement en sous-sol afin de compacter le projet, limiter les surfaces nettes de commerces et celles dédiées aux loisirs et à l’HoReCa, mieux s’inscrire dans le relief ou encore préserver au maximum la bande boisée."

Cet avis sera transmis aux fonctionnaires délégué, commercial et technique de la Wallonie auxquels revient la décision finale. "La Ville de Namur espère un soutien de cet avis négatif afin de proposer une nouvelle mouture plus en adéquation avec l’environnement proche."