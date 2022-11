Des magasins avec du matériel pour planter et cultiver du cannabis

La cour d’appel de Liège a entendu les dernières plaidoiries des avocats dans le dossier Terra Terra, du nom de cette société qui vendait du matériel utilisé pour réaliser des plantations de cannabis dans ses magasins à Jambes, Genval, Marcinelle, Jette et Bruxelles. Lors d’une précédente audience, le parquet fédéral a requis des peines allant de 200 heures de travail à dix ans de prison ferme, 75 000 euros d’amende et une interdiction de commercialité de 5 ans à l’encontre de 16 des 17 prévenus qui doivent répondre d’avoir réalisé de la commercialisation de matériel nécessaire dans les plantations de cannabis dans l’arrondissement judiciaire de Namur, d’avoir participé à une organisation criminelle et d’avoir blanchi de l’argent.

La société Terra Terra et les personnes qui y travaillaient doivent répondre d’avoir vendu du matériel et donné des conseils destinés à la culture de cannabis. Ils vendaient des engrais, des terreaux, mais aussi des tentes de culture, des lampes au sodium et tout le nécessaire pour la culture de cannabis.

En juin 2021, le tribunal correctionnel de Namur, a prononcé une peine de 4 ans de prison avec sursis et une amende de 30 000 € contre un des fondateurs de la société. La société a été condamnée à une amende de 60 000 €.

Les employés ont bénéficié de peines de 150 heures de travail. Les autres sanctions prononcées allaient de la suspension du prononcé à deux ans de prison avec sursis.

Cette fois, le parquet général a requis une peine de dix ans de prison ferme à l’encontre d’un des deux créateurs de la société, mais aussi une amende de 75 000 € à multiplier par huit ! L’homme qui possède plusieurs sociétés risque se voir également infliger une interdiction de commercialité.

Au cours de l’enquête, deux experts ont estimé que le principal prévenu n’était pas responsable de ses actes au moment des faits et se trouvait toujours dans le même état au moment de la procédure. Il nécessiterait un internement. Son avocat a plaidé l’irresponsabilité pénale.

Les autres avocats ont plaidé l’acquittement, en estimant que le matériel n’était pas uniquement destiné aux plantations de cannabis, des suspensions du prononcé ou du sursis. La cour rendra son arrêt le 10 janvier prochain.