Pas de prime de fin d'année pour le personnel du CHR Sambre & Meuse : la CSC fulmine

Des dispositions antédiluviennes aux statuts pécuniaires du personnel du CHR et à celui de l’AISBS (applicable aux agents d’Auvelais), permettent à la direction d’examiner chaque année si, oui ou non, elle octroie la prime de fin d’année à son personnel. Le prochain Conseil d’Administration (21 novembre) devrait entériner cette décision contestée par la CSC Services publics.

« Sur fond de crise économique pour tous les ménages, le non octroi de la prime de fin d’année est considéré comme une gifle envers le personnel », explique Marie Tillière, secrétaire permanente CSC Services publics, « depuis le début de la crise Covid, il tient bon et ne se ménage pas afin d’assurer des soins de qualité à ses patients. Et ce, malgré les équipes, pour la plupart, en sous-effectif suite aux départs, maladies et difficultés de recrutement." Et d'ajouter : "Cette décision est d’autant plus révoltante quand on sait que le CHR Sambre et Meuse a pu compter, selon le rapport comptable présenté le mois dernier, des bénéfices cumulés durant ses dernières années de plus de 33 millions d’€ !"

« L’Autorité justifie cette décision par la crise actuelle et les surcoûts que celle-ci engendre, notamment au niveau de l’indexation des salaires et des factures d’énergie », souffle Marie Tillière, « or ces coûts sont couverts par les mises à jour des subsides ».

La délégation de la CSC Services publics rappelle la position du chef de la cellule Contrôle du Financement des Hôpitaux : « Les charges de personnel sont couvertes sur la base d’un coût salarial moyen théorique. Dans la construction de ce coût salarial théorique, il est bien tenu compte de la prime de fin d’année. On peut donc en conclure que les hôpitaux généraux sont financés pour la prime de fin d’année, … »

La CSC Services publics exige donc la restitution de ces montants aux travailleurs." A défaut, elle considèrera cela comme du détournement de subsides publics et n’hésitera pas à déposer plainte auprès des services de contrôle du financement des hôpitaux afin que celui-ci procède à la récupération du subventionnement destiné à la couverture des frais liés à cet avantage."