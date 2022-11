Accueil Régions Namur La cause animale encrée dans la peau Un premier « tattoo flash day » pour le bien-être animal, c’est ce 13 novembre, à Andenne. Le sésame ? 25 kg de nourriture pour chien ou chat. Catherine Dethine Toutes les techniques et tous les styles pour les amoureux de tattoos et d’animaux. The Needle Boy avec Nougat: son moteur pour défendre la cause animale. ©ÉdA – 60293086361

Mettre sa notoriété et son capital "sympathie" au service de causes qui lui tiennent à cœur: un engagement que respecte Christophe Collard, alias The Needle Boy. Depuis son titre décroché au concours "Mister Tattoo Belgium" en 2018, l’Andennais a multiplié les...