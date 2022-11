Suppression de la prime de fin d’année au CHRSM : aucune décision à ce stade, précise la direction

Ce 10 novembre, la CSC Services publics clamait son indignation suite à un récent comité de concertation et de négociation : "Les représentants du Conseil d’Administration ont informé les représentants des travailleurs de leur volonté de ne pas verser la prime de fin d’année 2022". De quoi mettre le feu aux poudres et susciter l’inquiétude dans le chef des travailleurs de l’institution.

La direction apporte des précisions via un communiqué de presse. "La direction et les administrateurs du CHRSM ont pris connaissance avec indignation des informations publiées sur le net, relatives à la prime de fin d’année. Ces informations sont inexactes. En aucun cas, le Conseil d’Administration n’a pris de décision relative à l’octroi ou non d’une prime de fin d’année. La qualité des soins et le bien-être du personnel restent nos priorités. Les faits : actuellement, une première évocation du sujet a été menée entre la direction et les travailleurs lors du comité de concertation et négociation. Il a été fait état, avec transparence de la situation financière actuelle, mais aucune décision n’est prise dans cette instance, non-décisionnelle. La question doit ensuite être examinée une 1ère fois en Comité de Gestion (qui comprend 6 administrateurs) ce mardi 15 novembre, et enfin c’est bien le Conseil d’Administration dans son ensemble, et lui seul, qui sera amené à se prononcer après un examen approfondi du dossier lors de sa réunion du 21 novembre prochain. Il n’existe à ce stade que des propositions qui devront prendre en compte la situation financière très difficile que tous les hôpitaux du pays affrontent, notamment en raison de l’augmentation importante des prix de l’énergie."

Et d’ajouter : "Les bons résultats des dernières années, obtenus grâce aux efforts de tous, ont permis de rétablir progressivement les fonds propres de l’institution. Il n’empêche que ceux-ci restent, à ce jour, inférieurs à la moyenne du secteur. Or, à l’aube d’un important programme de construction, le taux de fonds propres est un critère essentiel pour l’obtention des crédits bancaires indispensables pour poursuivre le développement et la consolidation des pôles d’excellence de nos deux hôpitaux tant à Auvelais qu’à Namur."