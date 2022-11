Un "Foot Christmas Village" à l’aérodrome de Temploux

J-7 avant le début de la Coupe du Monde de football au Qatar. Le match d’ouverture entre le pays hôte et l’Equateur est prévu ce dimanche à 17h00. Il sera diffusé sur écran géant à l’aérodrome de Temploux, tout comme les 63 autres matchs de ce Mondial, dans le cadre du Foot Christmas Village (accès gratuit). “Un événement qui allie football et magie de Noël. C’est un projet qui remonte à trois ou quatre mois. On trouvait exceptionnel de pouvoir allier ces deux côtés”, indique Jonathan Rucquoy, coorganisateur du Foot Christmas Village en compagnie de Pino Dimonopoli, ancien joueur de foot et ex-directeur général de l’UR Namur.

L’ancien bâtiment de la Sonaca (1.700 m2) de l’aérodrome de Temploux accueillera l’événement. “On a eu l’opportunité de louer ce tout nouveau bâtiment car la Sonaca a quitté les lieux le 31 octobre. Il peut accueillir jusqu’à 2.500 personnes, d’après les pompiers. On est à l’écart de la Ville avec un bel espace parking et un sens giratoire, il n’y aura pas de problème de bouchons même en cas de forte affluence. Le lieu a vraiment été déterminant pour nous. On est les seuls à proposer cela dans une zone de chalandise de 25 à 30km. On vise la population namuroise mais la situation nous permet aussi de toucher le Brabant wallon ainsi que le début des provinces de Hainaut et de Liège. ”

Concrètement, une dizaine de chalets prendront place à l’intérieur des lieux. Essentiellement de l’Horeca. L’organisation a aussi fait appel à des foodtrucks. “On aura un peu de tout : tartiflettes, raclettes, pâtes, produits du sud de la France, bar à champagne, à cocktail, … ” Ceux-ci seront installés de manière rectangulaire, de façon à permettre le montage d’un écran géant de 8m² au centre du bâtiment. Un second écran de 4m² sera installé au sein de l’espace Vip, que les visiteurs pourront également voir. “Pour les parents, on aura aussi une "zone kids" pouvant accueillir une trentaine d’enfants. Il y aura un château gonflable, un jeu de fléchettes, du retro-gaming, une table de teqball. ” Le montage du matériel est prévu ce mardi.

“On compte sur les Diables et les équipes latinos”

Une coupe du monde en automne, c’est une première. Un événement qui allie foot et ambiance de Noël aussi. Difficile donc d’évaluer l’engouement que suscitera l’événement. “Mais on y croit, sinon on ne se lancerait pas dedans. On sait que certains supporters les regarderont chez eux, mais d’autres préfèrent profiter de l’ambiance d’un événement de masse. On espère avoir une moyenne de 500-600 personnes par jour et une affluence plus élevée pour les matchs des Belges (Ndlr : Me. 23/11 à 20h ; Di. 27/11 à 14h00 ; Je. 01/12 à 16h00). On compte aussi beaucoup sur les équipes latinos et pourquoi pas les Français. Toutes les communautés sont vraiment les bienvenues au Foot Christmas Village. ”

Ce dernier sera quotidiennement ouvert de 11h à 01h00 du matin. “Les lundis et mardis seront sans doute un peu plus calmes mais on aura quand même une ambiance musicale chaque jour. On aura par ailleurs un DJ pour chaque autre jour de la semaine. Lors des matchs de la Belgique, on aura un DJ résident avec Julien Laurent", termine Jonathan Rucquoy.