Andenne : une semaine d’actions pour lutter contre les violences faites aux femmes du 25 novembre au 2 décembre

Dans le cadre de la Campagne Ruban blanc, l’asbl Soralia Namur organise à Andenne une semaine d’actions contre les violences faites aux femmes, du 25 novembre au 2 décembre 2022. Cette initiative a pour objectifs d’échanger, de sensibiliser et d’outiller les participantes et participants sur les violences et plus particulièrement sur le harcèlement sexiste dans l’espace public et le cyber sexisme. Fruit d’une collaboration avec le SAGEISS, l’ASBL Garance, le Collectif Chayn, la Compagnie Buissonnière, le CPAS d’Andenne, la Ville d’Andenne, l’ASBL Sofélia, l’Unamur et Plan International Belgique, cette semaine d’actions sera riche en activités ludiques et engagées.

Vendredi 25/11/2022 : Soirée d’inauguration. Nombreux stands associatifs, expositions "Tu étais habillée comment ce jour-là ?" et "Respect dans la rue (ou ailleurs)", animation théâtrale et concert du groupe "Friday Frida", un ensemble vocal composé de 9 chanteuses qui, sans instruments et en utilisant uniquement leur voix et quelques percussions, font la part belle à ce qui les fait vibrer.

Samedi 26/11/2022 et Dimanche 27/11/2022 : Stage d’autodéfense féministe pour identifier les situations potentiellement dangereuses, les désamorcer et mettre un terme à toute agression ;

Lundi 28/11/2022 et Mardi 29/11/2022 : Ateliers de cyberdéfense pour apprendre à se protéger en ligne contre les commentaires à caractères sexistes, les intimidations, humiliations et autres harcèlements dans l'espace digital ;

Jeudi 01/12/2022 : Rencontres de professionnels et échanges avec des intervenants de terrain pour comprendre ce qu’est le harcèlement sexiste et le cybersexisme, comment le déjouer et connaitre ses droits !

Vendredi 02/12/2022 : Marche exploratoire. Au détour de cette balade, les participant.es auront l’occasion de relever les endroits qui pourraient être mieux aménagés pour une ville plus accueillante et sécurisante et pour reprendre leur place dans l’espace public !

Soralia, anciennement Femmes Prévoyantes Socialistes, est un mouvement féministe de gauche, laïque et progressiste, actif dans le domaine de la santé et de la citoyenneté. "Nous menons des actions et militons pour les droits des femmes : émancipation, égalité des sexes, évolution des mentalités, nouveaux rapports sociaux, parité, et bien plus encore ! Chaque année, Soralia se mobilise à l’occasion de la campagne Ruban Blanc contre les violences faites aux femmes. En Belgique, près de 98% des femmes déclarent avoir été victime de harcèlement dans l’espace public. En 2015, 73% des femmes estimaient avoir vécu de la violence en ligne, selon un rapport de l’ONU."

Du 25 novembre 2022 au 02 décembre 2022. Infos : https://www.facebook.com/events/1051008158900277