Eghezée et Rochefort : improvisez le zéro déchet !

Il s’agit d’un spectacle d’improvisation théâtrale, réalisé sur mesure par L’ASBL Ex-pression (Florence Pire - Daisy Croquette). BEP Environnement indique : "Il offre un résumé humoristique et bienveillant sur la thématique du Zéro Déchet. Ensuite, sur base de plusieurs scénettes, trois improvisateurs, dont Florence Pire, facilitatrice d’interactions, revisitent le zéro déchet en jouant différentes situations et personnages. Le public pourra intervenir et ainsi influencer le cours des aventures des trois improvisateurs."

Ce spectacle pour tous à partir de 12 ans est proposé le samedi 19 novembre à 20h au Centre culturel d’Eghezée et le samedi 24 novembre à 20h au Centre culturel de Dinant. L’entrée est gratuite mais l’inscription obligatoire à l’adresse www.bep-environnement.be/spectacle-zd