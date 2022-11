Fin de la dernière phase de rénovation de la prison de Namur

Ce mardi, la Régie des Bâtiments et le SPF Justice ont organisé une visite dans la prison de Namur suite à l’achèvement de la seconde et dernière phase de rénovation qui concernait les deux dernières ailes cellulaires, l’aile psychiatrique et le centre panoptique.

Vincent Van Quickenborne, Ministre de la Justice et Mathieu Michel, Secrétaire d'État en charge de la Régie des Bâtiments, ont ainsi pu bénéficier d’une visite guidée à travers la prison et découvrir la dernière aile rénovée avant qu’elle ne soit réoccupée par les détenus à partir de décembre 2022. Afin de maintenir le fonctionnement de la prison, ce projet de rénovation profonde a été organisé par phases étalées sur 5 ans. Ces travaux représentent un investissement d’environ 16,5 millions d’euros.

Les quatre ailes cellulaires de la prison ont totalement été remises à neuf. Les dimensions de toutes les baies de portes et de fenêtres des cellules ont été élargies et dotées de nouvelles menuiseries intérieures et extérieures. Toutes les installations techniques ont été totalement refaites : chauffage, électricité, sanitaires, ventilation, communication et sécurité. Les murs et les plafonds ont été refaits et recouverts d’une peinture époxy permettant de limiter les dégâts de vandalisme et de faciliter le nettoyage. Le sol a été recarrelé et le mobilier des cellules renouvelé par du mobilier fixe. Deux nouveaux locaux polyvalents ont été créés.

Le centre panoptique, qui offre une visibilité sur les ailes de détention, a également été rénové. L’installation électrique a été refaite, les murs repeints, les grilles ont été remplacées et les équipements du local de zone de contrôle ont été upgradés. L’aile psychiatrique a, quant à elle, fait l’objet de différents travaux de rafraîchissement : remise en peinture, remplacement des portes et châssis de fenêtres pour répondre aux besoins de la Justice, remplacement des installations techniques (sanitaires, chauffage, électricité), et nouveau système de sécurité.

La Régie des Bâtiments a remplacé tous les châssis de fenêtre des ailes cellulaires qu’elle a doté d’un double vitrage répondant aux normes d’isolation actuelles. Des éclairages LED ont été installés partout. Pour les halls et les couloirs, ils peuvent être commandés depuis le poste de contrôle. L’éclairage est également restreint durant la nuit pour des raisons d’économie. Enfin, une citerne d’eau de pluie a été installée et raccordée à la laverie qui a été totalement rénovée durant la phase 1.

Une douche et une cellule PMR (personnes à mobilité réduite) ont été aménagées dans les ailes B et D, ainsi que dans l’aile psychiatrique. Un ascenseur a été installé dans l’aile B afin de faciliter l’accès au 1er étage. Les anciennes coursives ont été démolies et remplacées par des coursives plus larges afin de permettre le passage de chariots et de faciliter la distribution des repas. Enfin, une rampe d’accès PMR a été aménagée entre l’aile D et son préau.