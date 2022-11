Homicide de Nico Becker à Beuzet: Gaëtan Legros de retour sur les lieux du crime

Gaëtan Legros, inculpé d’assassinat, et son complice présumé, Alix Verbruggen, ont pris part mercredi à la reconstitution de l’homicide qui s’est déroulé derrière la friterie le Vieux Noyer, le 8 août 2022.

Ce mercredi, Gaëtan Legros est retourné sur les lieux de son crime pour les besoins d’une étape cruciale de l’enquête: la reconstitution.

Pour rappel, le Gembloutois né en 1992 a reconnu avoir abattu Nico Becker, 21 ans, le lundi 8 août 2022. Il dit avoir été menacé de racket par la victime. Les faits pour lesquels il est inculpé d’assassinat se sont déroulés derrière la friterie Le Vieux Noyer, située le long de la N4 à Beuzet. Un commerce qu’il exploite et au-dessus duquel il vit.

Ce jour-là, Nico Becker s’est rendu au domicile de Gaëtan Legros. Depuis la fenêtre de son appartement, ce dernier a tiré une première balle au thorax du Jemeppois avec une arme de précision. Il est ensuite descendu et a appuyé sur la gâchette une seconde fois, à bout portant.

Gaëtan Legros doit également répondre d’un incendie volontaire puisqu’il a avoué avoir bouté le feu au véhicule de la victime dans une prairie de Lonzée pour se débarrasser du corps.

Il aurait été aidé par un complice, en la personne d’Alix Verbruggen (né en 1995), coauteur présumé. Ce dernier a reconnu être sur les lieux le jour des faits. Mais a-t-il pris part d’une quelconque manière à l’homicide et dans quelles proportions ? L’enquête doit toujours le déterminer. Il était lui aussi présent ce mercredi.

Un périmètre de sécurité

Successivement puis ensemble, les deux individus ont rejoué la scène devant la juge d’instruction, des représentants de la police judiciaire, d’un greffier et du substitut du procureur du roi en charge du dossier au parquet de Namur. Les avocats des suspects et de la victime avaient également fait le déplacement. La reconstitution a démarré aux alentours de 9 h, d’abord à Beuzet puis à Lonzée, et s’est prolongée jusqu’en fin d’après-midi.

Tout ce temps, le long de la N4, un périmètre délimité avec des barrières Héras recouvertes de bâches avait été déployé afin de garantir le huis clos. Les policiers de la zone Orneau-Mehaigne ont, quant à eux, encadré le dispositif destiné à restreindre la circulation des véhicules sur une bande et canaliser un éventuel comité d’accueil. Ce dernier n’a pas eu lieu.

En août, quelques jours après le crime, les proches de Nico Becker avaient organisé une retentissante marche dans le centre de Gembloux.