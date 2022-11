Le mur du cimetière de l’Abbaye de Marche-les-Dames prochainement rénové

Le souvenir des inondations de 2021 est encore bien présent dans les esprits. Parmi les sites qui ont été le plus impactés par ces intempéries, on retrouve le cimetière de l’Abbaye de Marcheles-Dames. Complètement sous eaux, certaines sépultures et pierres tombales avaient même été délogées.

Le cimetière étant situé en plein cœur du site classé de l’Abbaye, la Ville de Namur via son Bureau d’Etudes des Bâtiments, à la demande et en collaboration avec les Services Voiries, a étudié la possibilité d’y effectuer les travaux afin d’éviter que cela ne se reproduise. Il a donc été proposé au Conseil communal de ce 15 novembre de voter le projet de restauration du mur qui, c’est le moins que l’on puisse dire, montre des signes évidents de fatigue. Soutenues par des filets de protection, mangées par la végétation, ces vieilles pierres ont bien besoin d’un coup de jeune.

L'ouvrage devra être réalisé en 40 jours ouvrables. Le montant de l’intervention est estimé à 93.920,20 € TVAC. Le début des travaux est espéré pour le 2 e trimestre 2023. Soit, au retour de la bonne saison car la plupart des interventions ne peuvent être opérées par des températures trop basses. Il est à noter qu’en amont du site de l’Abbaye, la Défense et la Province sont intervenues sur un important étang. Elles ont débloqué la vanne qui a permis de baisser le niveau de l’eau permettant au site de récupérer sa fonction de bassin d’orage. Ce qui, à termes, devrait éviter de nouveaux dégâts comme ceux subis en juillet 2021.