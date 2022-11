Les Routes du Commerce posent leurs valises à Andenne

Le vendredi 25 novembre, à l’initiative d’UCM, 16 commerçants andennais ouvriront leurs portes après 18h en début de soirée pour accueillir les participants aux Routes du Commerce. Une occasion pour les clients et futurs clients de pénétrer dans les coulisses de leurs boutiques favorites et de découvrir toutes les facettes du métier de commerçant.

Organisées à plusieurs reprises, et notamment en mai et juin derniers, sur les pôles commerciaux de Jambes, Namur, Bouge et Salzinnes, les Routes du Commerces poseront leurs valises à Andenne en novembre. Ce concept créé par UCM a pour objectif de valoriser le métier de commerçant au travers de parcours découvertes.

UCM indique : "Gérer son commerce, fidéliser sa clientèle, choisir les bons produits et s’entourer de fournisseurs fiables, assurer sa visibilité, pouvoir s’adapter et concilier sa vie privée et professionnel sont autant de défis que ces indépendants doivent relever quotidiennement et qui seront mis en exergue lors de cette soirée inédite."

À Andenne, les 16 commerçants qui ouvriront leurs portes le vendredi 25 novembre sont répartis en 4 parcours. Par groupes de dix personnes et accompagnés d’un guide, les participants partiront, à pied, à la découverte de ces acteurs qui tiennent une place importante dans la vie d’un centre-ville.

A l’issue des visites, tous les participants, clients, commerçants et autorités communales, se retrouveront dans un lieu commun pour profiter d’un moment d’échanges autour d’un drink en toute convivialité.

L’événement, organisé avec le soutien de la Province de Namur et la collaboration de l’Echevinat de la Ville d’Andenne et de Shop in Andenne, est entièrement gratuit. Les participants peuvent s’inscrire directement sur le site UCM où ils retrouvent également la description des différents parcours proposés

(www.ucm.be/routesducommerce).