Peine de travail pour avoir frappé le voleur de ses colis alimentaires à Couvin

Une peine de travail de 80h a été prononcée, ce mercredi matin par le parquet de Namur, à l’encontre d’un Couvinois poursuivi pour des faits de coups et blessures et dégradation mobilière commis à Couvin, en janvier dernier.

L’homme était en aveux mais tenait néanmoins à rappeler le contexte particulier des faits. "J’étais sans domicile fixe, je vivais dans un squat. Gérard, qui était un ami, me volait régulièrement les colis alimentaires que j’allais chercher à la Croix-Rouge. J’en ai eu marre et je suis allé le voir. Il m’a dit que je n’avais pas besoin de ces colis car j’allais bientôt crever comme ma sœur qui a été assassinée (Ndlr : homicide de Muriel Robert survenu en avril 2021)." Résultat : deux coups de poing au visage de son "ami" et une porte détruite.