Un père de famille accusé de faits de mœurs sur sa fille de cinq ans à Philippeville

Dossier sensible avec un enjeu important abordé ce mercredi matin par le tribunal correctionnel de Dinant. D’un côté, une mère de famille qui accuse son ex-compagnon de faits de mœurs commis entre août et décembre 2017 à Philippeville sur leur fille de cinq ans. Des accusations soutenues par le parquet de Namur qui requiert l’internement. De l’autre, le prévenu qui conteste tout et qui évoque une cabale à son encontre, menée par son ex-femme et son ex-belle-mère. “On a voulu me dégager avec un but financier derrière”, dit-il.

Diagnostiqué schizophrène, ce dernier n’a jamais réussi à mettre un cadre en place avec ses deux filles “Je ne suis d’ailleurs jamais resté seul avec elles. ” C’est la maman qui gérait cet aspect. Dans ce contexte, sa plus jeune des filles l’a une fois surpris en train de se masturber dans sa chambre. Elle a aussi déjà touché deux fois son sexe après avoir abaissé son pyjama.

Mais les faits de mœurs qui lui sont imputés, à savoir d’avoir demandé à sa fille de le masturber et d’avoir procédé à une pénétration digitale, il les conteste.

La plainte déposée par la maman remonte à décembre 2017. Un mois et demi après avoir reçu les confidences de sa fille. La maman avait alors été interpellée par deux événements auxquels elle a assistés. Le premier : son mari était en érection dans le fauteuil, à côté de sa fille. Le second : la fillette l’a suivi aux toilettes. “Je ne pouvais pas y croire. J’ai dû rencontrer d’autres personnes pour comprendre que c’était grave”, dit-elle.

“L’expertise de crédibilité des propos de l’enfant est très précise. Des propos tenus sans la présence d’une personne de confiance qui aurait pu influencer. En plus de cela, il y a des dessins et des mimes”, note la partie civile.

La défense, représentée par Me Bernes, met en avant le comportement "hypersexué" de la fillette. “Si elle est comme ça, je ne veux pas qu’on considère que c’est à cause des faits qu’on impute à mon client. ” La défense plaide l’acquittement et, à titre subsidiaire, estimant que les conditions ne sont pas remplies pour un internement, une suspension probatoire. Jugement le 21 décembre.