Coup de couteau mortel à Namur: la victime, Esteban Soltau Diaz, était élève à l’Ilon-Saint-Jacques (vidéo)

La victime du coup de couteau mortel ce jeudi soir dans le centre de Namur est un jeune élève de 5e professionnelle, option hôtellerie, à l’Ilon Saint-Jacques, Esteban Soltau Diaz. "Un élève sans histoire, connu pour être le petit comique et la mascotte de sa classe" décrit Luc Bourdoux, directeur de l’école. Ce vendredi matin, sur les lieux des faits à la sortie de la galerie Wérennne, rue de l’Inquiétude, plusieurs dizaines de jeunes, copains et connaissances du garçon, se recueillaient, déposant des fleurs en hommage à la victime.

Le drame s’est déroulé peu après 18h jeudi sur la voie publique, devant plusieurs personnes: "Je venais de démarrer mon service et j’ai vu devant ma vitrine deux jeunes qui étaient en train de se bagarrer", raconte Maria Di Stefano, patronne du snack "L’ilôt Pâtes". Plusieurs personnes sont intervenues pour les séparer, puis à un moment la bagarre a repris. " D’après d’autres témoins directs, un couteau serait soudain tombé de la poche d’un des deux protagonistes. L’un des deux, prénommé Arthur et également âgé de 18 ans, l’aurait ramassé, portant un coup au thorax d’Esteban Soltau Diaz.

"On a tout de suite appelé les secours et en les attendant on a comprimé la plaie du jeune blessé," poursuit Maria Di Stefano, encore sous le choc.

L’auteur du coup aurait pris la fuite. Le parquet de Namur indiquait ce vendredi matin qu’un suspect a été interpellé dans la nuit, vers 5h du matin, à Andoy.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’affaire se passe dans un contexte de rivalité amoureuse entre les deux jeunes gens. Esteban aurait récemment flirté avec la petite amie d’Arthur: "Esteban savait que l’autre, en colère, le cherchait depuis plusieurs jours suite à cela et il avait décidé de le rencontrer pour s’expliquer" raconte Arnaud Haché, patron du café "L’Apéro", situé également à la sortie de la galerie Wérenne et dont Esteban et ses copains étaient des habitués. "Ils étaient là ce jeudi et Esteban est parti pour le rendez-vous avec son rival. Quelques minutes après les faits ses amis sont revenus raconter ce qui venait de se passer."