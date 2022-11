Jemeppe-Sur-Sambre : course-poursuite avec 2 mineurs, qui se sont jetés dans la Sambre

Ce 17 novembre à 14h10, suite à une information reçue relative à un dépôt de deux véhicules usagés dans un hangar situé sur le site des anciennes glaceries de Franière, le service environnement de la Zone de Police entre Sambre et Meuse s’est rendu sur place afin de procéder aux constatations d’usage, indiquent le procureur du Roi de Namur Vincent Macq et le chef de corps de la Zone de Police entre Sambre et Meuse, Laurent Brunotti.

"Lors de l’arrivée de l’équipe, il est apparu qu’un troisième véhicule était présent, moteur tournant et qu’une personne se trouvait à son bord. L’individu ayant rapidement pris la fuite, un large périmètre de recherches a été établi et de nombreuses patrouilles ont quadrillé la zone à la recherche du suspect. Un maîtrechien et l’hélicoptère de la police fédérale ont également été sollicités afin d’appuyer les équipes sur le terrain. L’enquête rapide a permis de déterminer que le suspect avait été pris en charge par un comparse à bord d’un véhicule. Par le suite, ce véhicule ayant été repéré par une patrouille, une course-poursuite a été engagée. Avec l’appui de l’hélicoptère de la police fédérale, les deux suspects ont rapidement été repérés et ont finalement été interpellés alors qu’ils n’avaient pas hésité à plonger dans la Sambre afin d’échapper à aux services. Avec l’aide d’une équipe de la zone de police de Jemeppe-sur-Sambre venue en renfort, les individus ont pu être ramenés sur la berge en toute sécurité. Ni les suspects, ni les policiers n’ont été blessés lors de cette intervention. Les suspects, tous deux mineurs d’âge et bien connus des services de police, ont été privés de liberté et seront présentés ce 18 novembre devant le Juge de la Jeunesse."

Il est à noter que cette interpellation a permis l’élucidation de 4 vols de véhicules et d’un vol à main armée survenu ce 14 novembre au Sunset de Malonne.