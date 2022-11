Ivres à la friterie, ils ont distribué des patates

Le 10 juin 2019, Cédric et Richard (prénoms d’emprunt), avaient passé la journée à la brocante de Floreffe. Sur le chemin du retour, pour se requinquer après une sortie un peu arrosée, ils décident d’aller manger une frite à Malonne, sur le coup de 21H30. Ils commandent et s’installent en attendant leur repas, qu’ils comptent bien manger sur place. "Exalté", Richard croise une connaissance qui fête son anniversaire. Il décide de lui chanter ses meilleurs vœux… en se servant d’une lampe du snack comme micro. Un show qui n’est pas du goût de la direction de l’établissement qui rappelle le jeune homme à l’ordre plusieurs fois et lui signale que s’il continue, il devra emporter ses frites et les manger ailleurs.

C’est Cédric qui va réceptionner la commande. Il découvre que la commande est emballée, une invitation à quitter l’établissement. Notre homme voit rouge, lance le plateau au visage du serveur et se rue sur celui-ci. Bientôt rejoint par Richard, qui donne 8 coups de poing au serveur, maintenu au sol par son ami. Des vases sont brisés, des tables renversées. "Nous n’avons pas été bien reçus dès le départ. On était dans une ambiance un peu trop festive. J’ai voulu aider mon ami, le détacher du serveur. Je pensais avoir mis un coup ou deux, mais d’après les vidéos, il y en a eu plus. Je suis désolé."

Le serveur de 22 ans tabassé a passé 4 jours à l’hôpital et a suivi une incapacité de travail de 18 jours. Son avocate déclare :"Les prévenus étaient inarrêtables, leurs amis ont tenté de s’interposer mais ils en avaient peur aussi. Mon client souffre toujours de terreurs nocturnes, de migraines car les coups au visage ont entraîné une commotion. Aujourd’hui, il n’est plus à l’aise lorsqu’il travaille en présence de personnes ayant consommé de l’alcool."

Le substitut Vandermeiren requiert de peines autonomes de travail de 110 heures pour les deux prévenus. Les conseils des deux hommes plaident la suspension simple du prononcé de la condamnation. Jugement le 16 décembre.