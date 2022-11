Du patin à roulettes et de nombreuses animations pour les fêtes de fin d'année à Namur

Dans le cadre du marché de Noël, une soixantaine de chalets seront installés place d'Armes et une dizaine place de l'Ange. Ceux-ci seront dédiés aux produits de bouche et aux potentiels cadeaux de fin d'année. Le Repère des Rennes, espace convivial où il sera possible de prendre un verre et de se restaurer, sera également de retour sur la place d'Armes.

Des nocturnes sont prévues les samedis 27 novembre, 3 décembre et 17 décembre. Le Père Noël est aussi attendu les samedis 10, 17 et 24 décembre de 14h30 à 17h00 ainsi que les mercredis 7, 14 et 21 décembre de 14h30 et 17h00. Enfin, des animations pour enfants sont annoncées au Repère des Rennes les mercredis 7, 14 et 21 décembre ainsi que le dimanche 25 décembre.

En raison de la crise énergétique, les autorités communales ont décidé de ne pas installer cette fois de patinoire de glace sur la place de l'Ange. C'est une piste de rollers qui lui a finalement été préférée. La volonté de la Ville est de maintenir une activité de divertissement pour petits et grands, mais en tenant compte de l'augmentation des coûts de l'énergie et des risques de pénurie.

Cette piste de patins à roulettes sera ouverte du lundi au vendredi dès 11h00, et dès 10h00 les week-ends. Elle fermera à 20h00 du lundi au jeudi, et à 22h00 du vendredi au dimanche.

"Namur en lumière" s'articulera aussi autour d'un parcours artistique qui sera dévoilé dans les prochains jours, alors que le feu d'artifice du passage au Nouvel An sera tiré de la Confluence le 31 décembre à minuit.

L'offre est complétée par des animations foraines. Des manèges aux couleurs des fêtes s'installeront rue de Fer du 9 décembre au 8 janvier et seront accessibles de 11h00 à 19h00. Il y aura notamment une pêche aux boules de Noël ou encore un toboggan façon piste de luges.

Le folklore namurois sera aussi au rendez-vous, puisque les Échasseurs et les Quarante Molons de la Royale Moncrabeau déambuleront dans les rues commerçantes les samedis et dimanches 10, 11, 17 et 18 décembre, de 14h00 à 17h00.

Parallèlement, l'Office de Tourisme de Namur proposera, du 3 au 18 décembre, plusieurs balades originales en rapport avec les fêtes de fin d'année.

Toutes les informations complémentaires sont disponibles sur www.namur.be et www.namurenlumiere.be.