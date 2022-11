Le 31 décembre, il dérobe des bouteilles d'alcool et force le passage pour s'enfuir

Manu (prénom d'emprunt), comparaissait ce lundi devant le tribunal de correctionnel à propos d'un vol commis le 31 décembre 2020 dans une grande surface de Saint-Servais : 3 bouteilles de Ricard et 2 cannettes de Gordon pour un préjudice total de 70 euros. Surpris par le personnel, Manu a tenté de forcer le passage au moyen de son caddie. "Je reconnais le vol, mais je n'ai pas été violent ou menaçant", confie le prévenu à l'audience. Celui-ci a déjà été condamné pour vol en 2016.

Le substitut Vandermeiren souligne cet antécédent et requiert une peine d'un an de prison sans s'opposer à un éventuel sursis. Me Comps plaide pour sa part la suspension du prononcé de la condamnation. "Mon client est invalide, il ne saurait donc pas effectuer une peine de travail. Il a pris en charge son problème d'alcool et se fait actuellement suivre pour régler celui-ci."

Jugement le 19 décembre