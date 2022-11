Bolt teste un système de prévention contre la conduite en tandem à Namur

A l'occasion des ateliers de mobilité partagée qui se sont déroulés en Wallonie, Bolt, opérateur de micro mobilité en Europe, a présenté son système de prévention de la conduite en tandem. Avec sa solution basée sur un accéléromètre, l’opérateur est le premier à déposer un tel brevet, et est en passe de l'obtenir auprès de l'Office européen des brevets après que la soumission ait été acceptée. Une période d'essai a ainsi commencé pour s’inscrire dans une démarche visant à améliorer les normes de sécurité du secteur. La plateforme de mobilité teste actuellement le système au niveau de la Belgique à Namur.

La conduite en tandem est caractérisée par l’utilisation d’une trottinette par plus d'une personne simultanément. Celle-ci est d’ailleurs une cause fréquente d'accidents. La Belgique a renforcé sa réglementation concernant les trottinettes depuis juillet 2022. Il n'est officiellement plus permis de conduire une trottinette à plus d'une personne. Bolt est le premier opérateur à avoir conçu une fonctionnalité in-app visant à détecter la conduite en tandem sur la base d'une analyse de l'accélération. Suite à cette fonctionnalité, Bolt sensibilise les utilisateurs aux dangers de la conduite à deux sur une trottinette. Le système de prévention de la conduite en tandem s'attaque à l'un des problèmes de sécurité les plus récurrents dans le secteur de la micromobilité.

"Nous sommes plus qu'un fournisseur de micromobilité. Nous voulons être un partenaire pour les villes et les communautés belges. C'est pour cela que nous avons décidé d'agir sur les défis de sécurité dans le secteur des trottinettes, comme la conduite en tandem et la conduite en état d'ébriété. Les ateliers de mobilité partagée en Wallonie était le moment idéal pour montrer l'importance de la sécurité pour nos utilisateurs. En outre, le fait d'être pris en considération pour un brevet sur notre système de prévention de la conduite en tandem est un signe clair que nous sommes sur la bonne voie. Cela montre également que nous sommes à la pointe des efforts de notre secteur pour rendre les trottinettes plus sûres", déclare Oualid Benhammadi, Country Manager Micromobility chez Bolt Belgium.

Le système est basé sur l'accéléromètre intégré de la trottinette Bolt 4, qui a été initialement conçu pour mesurer le taux d'accélération du véhicule électrique. Les ingénieurs de Bolt utilisent ce même matériel pour détecter les changements soudains de masse, signe évident de la présence de plusieurs personnes sur un même module. Dans ce cas, l'utilisateur reçoit une notification push sur son application. L'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet à Bolt pour cette fonctionnalité. Si le brevet est accordé, il sera valable en Belgique.