CHR Sambre et Meuse : la décision sur les primes de fin d'année reportée

Comme prévu, le Conseil d’Administration du CHRSM s’est réuni ce 21 novembre. A l’ordre du jour, se trouvait, entre autres, la question de la prime de fin d’année pour les collaborateurs de l’institution. Le point reviendra en concertation avec les représentants des travailleurs avant d’être inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil d’Administration.

Le CHRSM indique : "Les membres de la Direction et du CA ont souhaité commencer leur réunion par une rencontre avec les représentants syndicaux. Soucieux de maintenir le dialogue, ils ont écouté leur point de vue avec attention. Le CA a préféré reporter sa décision concernant la prime de fin d’année. Le point reviendra d’abord en concertation avec les syndicats pour ensuite être décidé lors d’un prochain Conseil d’Administration. Ce délai supplémentaire permettra aux membres du CA de confirmer définitivement leur analyse et pouvoir répondre de manière circonstanciée aux arguments et pièces qui devront être déposés par les organisations syndicales."

Le CA rappelle que la prime d’attractivité n’a jamais été concernée par ces discussions et sera donc bien payée fin du mois de novembre à tous les membres du personnel. Le montant de cette prime ayant été majoré à hauteur de 441.64 € bruts par ETP, il est de l’ordre de 1.140, 90 € bruts pour un ETP. "Récompenser les efforts du personnel était un élément important pour les membres de la Direction et du CA. Le Conseil d’Administration s’inscrit en faux contre les affirmations parues dans la presse selon laquelle le CHRSM disposerait d’un montant disponible de plusieurs dizaines de millions, alors que ses fonds propres sont fortement menacés par la situation économique."

Le CA rappelle qu’à l’exception d’une prime COVID en 2020 et 21, la prime de fin d’année n’est plus d’application au CHRSM depuis de nombreuses années, la priorité ayant été donnée à d’autres avantages pour le personnel. "Le CHRSM a toujours assumé ses obligations légales et réglementaires en termes de rémunération du personnel, notamment l’indexation des salaires, et continuera à le faire."