Province de Namur : le service citoyen, un parcours d’intégration et de formation…

Le service citoyen, c’est la possibilité pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans de s’engager durant 6 mois, à temps plein, dans des projets utiles à la collectivité, tout en bénéficiant de formations et d’une indemnité journalière. La Province de Namur se propose officiellement d’accueillir des jeunes en son sein. "Le conseil provincial a en tout cas marqué son accord quant à son adhésion à l’ASBL « Plateforme pour le service citoyen » et à la signature de la charte « Un service citoyen pour tous les jeunes ».", indique la province dans un communiqué de presse.

Concrètement, la Province de Namur s’engage à intégrer un ou plusieurs jeunes dans ses services, durant 6 mois à raison de 4 jours (28 heures) par semaine. Le projet a pour finalité de permettre aux jeunes de mieux trouver leur place dans la société et de devenir des citoyens critiques, responsables, actifs et solidaires. Il entend notamment favoriser le développement personnel des jeunes et indirectement, les accompagner dans leur transition vers la vie active. "Une initiative de plus pour mettre le pied à l’étrier d’une citoyenneté engagée."